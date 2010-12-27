В Госдуме отреагировали на идею узаконить профессию "домохозяйка"

В Интернете появилась петиция, в которой статус домохозяйки просят приравнять к профессии.

В Госдуме обсуждают возможность узаконить профессию "домохозяйка". Ранее на сайте "Российской общественной петиции" появилось соответствующее обращение. Инициатива заключается в том, чтобы домохозяйки получали зарплату на уровне прожиточного мнения. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов назвал идею привлекательной, но не слишком реальной, сообщило агентство "Москва".

Нилов отметил, что не стоит забывать о том, что за ребенком может ухаживать не только женщина, но и мужчина. Кроме того, домохозяйки, как и остальные работники, получают страховые баллы, если ребенку менее трех лет. Это значит, что в этот период женщина получает стаж для пенсионных начислений. По мнению политика, прежде всего необходимо решить вопрос с нехваткой детских садов, тогда мамы смогут работать.

Другого мнения придерживается член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Сергей Вострецов. Мужчина отметил, что некоторые домохозяйки регулярно бывают на отдыхе за границей. Он считает, что наоборот нужно ввести наказание за тунеядство.

Авторы петиции на сайте roi. ru написали о том, что домохозяйка выполняет массу работы, поэтому статус такой женщины необходимо приравнять к занятию другими профессиями.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Госдуму внесли законопроект о горячем питании для младшеклассников.

Фото: pixabay.com