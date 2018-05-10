В Германии прошла торжественная церемония проводов Меркель с поста канцлера

Меркель поблагодарила граждан, а также политических соратников.

В Германии прошла торжественная церемония проводов Ангелы Меркель с поста канцлера. Немецкие телеканалы транслировали происходящее.

Во время своей речи Меркель поблагодарила граждан и политических соратников. Оркестр исполнил в том числе три композиции по выбору Меркель. Так, например, она выбрала песню "Ты забыл цветную плёнку" (Du hast den Farbfilm vergessen) Нины Хаген.

Ангела Меркель официально покинет пост канцлера до 8 декабря. Именно 8 декабря должно пройти голосование бундестага, в ходе которого должны выбрать нового канцлера Германии.

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Видео: YouTube / Ihr Programm