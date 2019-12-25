Профессор объяснил, в чем разница между вакцинами на аденовирусе и РНК.

В Германии признали преимущества российской вакцины от коронавируса. Об этом журналистам "РИА Новостей" сообщил профессор Гейдельбергского университета Ральф Бартеншлагер. Специалист считает, что препарат, созданный на основе аденовируса лучше транспортируется чем тот, который создан на основе РНК. Он уточнил, что "Спутник V" относится к первому типу.

В таких странах, к примеру, как Германия, не должно возникнуть серьезных проблем с транспортировкой РНК-вакцин, DHL и Lufthansa располагают достаточным количеством холодильных камер и смогут перевозить вакцину при минус 70 градусах. Для многих других стран это, однако, вообще не реализуемо Ральф Бартеншлагер, профессор Гейдельбергского университета

Эксперт напомнил, что странам, в которых невозможно поддерживать постоянную температуру вакцин при минус 70 градусах, выгоднее использовать в рамках прививочной кампании вакцину на основе аденовируса. Эти препараты не будут нуждаться в охлаждении, а также их можно подвергать мягкой сушке.

Третью российскую вакцину от коронавируса предложили назвать "Чувак".

Фото: Минздрав России