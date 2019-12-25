Айдар Ишмухаметов добавил, что скорее всего Центр имени Чумакова выберет другое название.

Третью российскую вакцину от коронавируса предложили назвать "Чувак". Об этом в авторской программе "Опасный вирус. Первый год" для телеканала "Россия-1" журналистке сообщил глава научного центра имени Чумакова Айдар Ишмухаметов. Специалист добавил, что разработка федерального учреждения, занимающегося исследованием иммунобиологических препаратов, получит название "КовиВак".

Эксперт объяснил, что к названию "Чувак" приложили руку молодые ученые. Они решили, что таким образом можно совместить "Чумаков" и "вакцина". По словам Ишмухаметова, "мальчики и девочки", работающие по 14 часов, "позволяют себе шутить".

Напомним, что Центр имени Чумакова представит третью по счету российскую вакцину от коронавируса. Ранее препараты зарегистрировали центр вирусологии "Вектор" и НИЦ имени Гамалеи.

В центре Чумакова не исключают вакцинацию перенесших COVID-19 при снижении уровня антител.

Фото: Минздрав России