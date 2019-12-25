В Гатчинскую больницу доставили более 100 новых кроватей

Информация о новом оборудовании и снимки были опубликованы в группе Гатчинской КМБ в социальной сети "ВКонтакте" в понедельник, 25 мая.

Сообщается, что 38 новых кроватей уже установили в перепрофилированном COVID-стационаре в Сиверской больнице, а остальные распределили по еще четырем отделениям Гатчинской больницы.

Механические кровати с четырьмя секциями, у каждой из которых регулируется угол наклона, были закуплены Комитетом по здравоохранению Ленинградской области.

каждую кровать можно отрегулировать по высоте, а верхняя и нижняя части не только снимаются, но и оснащены атравматическими угловыми бамперами. Новые кровати также оборудованы противопролежневыми матрацами, держателем для внутривенных инъекций и стойкой для подтягивания.

Фото: ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" / Вконтакте