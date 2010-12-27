В Гатчинском районе прошло заседание областной Ассоциации управляющих компаний

После заседания все отправились сделать памятный снимок возле новой знаменитости МУП ЖКХ "Сиверский" - у робота-трансформера.

Традиционное заседание Ассоциации управляющих компаний Ленобласти прошло в в пятницу, 20 сентября, на территории МУП ЖКХ "Сиверский"- самой крупной управляющей организации региона. Об этом сообщает Гатчинская Служба Новостей.

Подтвердив готовность жилого фонда к отопительному сезону, руководители управляющих организаций высказали обеспокоенность тем, что во многих домах, которые должны были капитально ремонтировать в этом году, работы до сих пор не начались. Депутат Законодательного собрания региона Татьяна Бездетко предложила обсудить ситуацию в областном парламенте. Представители управляющих организаций в очередной раз высказались за то, чтобы их компании областной фонд капремонта привлекал к выполнению этих работ. Отказ от этой практики, которая оправдала себя в прошлом, в том числе привел к тому, что капремонты проводятся не вовремя из-за нерадивых подрядчиков.

Генеральный директор "Единого расчетного центра Ленинградской области" рассказал о переходе на электронные паспортные столы через МФЦ с 2020 года. Несмотря на возможные бюрократические сложности, инициатива была поддержана участниками заседания.

После заседания все отправились сделать памятный снимок возле новой знаменитости МУП ЖКХ "Сиверский"- у робота-трансформера.

Источник: Гатчинская Служба Новостей