В Гатчинском районе из дома вынесли 350 тысяч рублей

Дом снимал 30-летний гражданин Белоруссии.

В Гатчинском районе Ленинградской области трое неизвестных ограбили арендуемый дом. Об этом сообщают в правоохранительных органах.

В деревне Покизен-Пурская Гатчинского района в ночь на 9 августа трое человек проникли в арендуемый дом 30-летнего гражданина Белоруссии. Они разбили стекло, избили мужчину и вынесли 350 тысяч рублей. В их отношении завели уголовное дело по статье "Кража".

Вчера в Лужском районе завершилось расследование серии квартирных краж с общей суммой ущерба 862 тысячи рублей.

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