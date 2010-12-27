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В Гатчине неизвестная женщина сняла со школьницы порчу, а также ювелирные украшения
Сегодня, 11:56
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arteliseev

В Гатчине неизвестная женщина сняла со школьницы порчу, а также ювелирные украшения

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Общая стоимость украденного составила 24 тысячи рублей.

В четверг, 7 ноября, в полицию Гатчинского района обратилась 40-летняя женщина с заявлением, что ее несовершеннолетнюю дочь обокрали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. 

Накануне, 6 ноября, неизвестная женщина подошла к 17-летней девушке и предложила снять с нее "порчу". Девушка согласилась на проведение данного ритуала. После завершения процесса она обнаружила пропажу ювелирных украшений, общая стоимость которых составила 24 тысячи рублей. 

Полиция уже возбудила уголовное дело по 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Преступницу разыскивают.

Ранее мы сообщали, что в Гатчине телефонный мошенник обокрал пенсионерку.

Фото: pixabay.com

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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