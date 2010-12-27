В Гатчине водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом

Вечером 30 июля на проспекте 25 октября, 49 в Гатчине произошло ДТП. Два человека пострадали. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.
По предварительной информации, мужчина лет 30 на "Фольксвагене" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом №K18A. Тот двигался во встречном направлении. Водитель и пассажир, которые были в легковушке, пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.
По факту ДТП ведется проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что установлена личность водителя иномарки, напавшего на пешехода.
Фото: vk.com/spb_today
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