В Гатчине водитель выехал на встречную полосу и столкнулся с автобусом

Он и его пассажир находятся в тяжелом состоянии.

Вечером 30 июля на проспекте 25 октября, 49 в Гатчине произошло ДТП. Два человека пострадали. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, мужчина лет 30 на "Фольксвагене" выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с автобусом №K18A. Тот двигался во встречном направлении. Водитель и пассажир, которые были в легковушке, пострадали. Их госпитализировали в тяжелом состоянии.

По факту ДТП ведется проверка. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что установлена личность водителя иномарки, напавшего на пешехода.

Фото: vk.com/spb_today