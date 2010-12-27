В Гатчине водитель сбил третьеклашку и скрылся с места ДТП

Ребенка доставили в больницу.

Во вторник, 13 ноября, в Гатчине произошла авария с участием несовершеннолетнего ребенка. Водитель совершил наезд на 9-летнего мальчика. Вместо того чтобы помочь пострадавшему, мужчина скрылся с места ДТП. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Отмечается, что ученик третьего класса переходил дорогу по пешеходному переходу, на котором не установлен светофор. Медики увезли мальчика в больницу в удовлетворительном состоянии. В настоящее время его уже отпустили домой с ушибленной раной левого веска.

Полиция Гатчины смогла вычислить водителя. Его задержали и доставили в отделение. На него составили протокол. Теперь мужчина ждет суда.

Ранее мы писали, что на юго-западе Петербурга пенсионерка попала под колеса Lada Granta.

Фото: pixabay.com