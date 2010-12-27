Девочку 7 лет насиловал сотрудник автосервиса в Гатчине

Мужчина неоднократно совершал насильственный действия.

В Гатчине сотрудники полиции задержали 40-летнего шиномонтажника, который подозревается в изнасиловании девочки. Об этом сообщают в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Жертвой педофила стала семилетняя девочка. В полицию 1 мая около 18 часов 30-летняя жительница Гатчины. Она сообщила, что над ее дочерью надругался 40-летний сожитель, работающий шиномонтажником в одном из автосервисов. Мать рассказала, что он неоднократно совершал насильственные действия в отношении девочки.

Полицейские задержали подозреваемого. Материалы дела были переданы в СУ СК РФ по Ленинградской области для дальнейшего разбирательства.

Ранее Piter.TV сообщал, что таксист изнасиловал девушку по дороге из клуба.

Фото: Piter.TV