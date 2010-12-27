Таксист изнасиловал пьяную петербурженку

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции нашли пьяную девушку на улице, которая рассказала, что ее изнасиловал таксист, об этом сообщают СМИ.
Полицейским удалось задержать подозреваемого водителя, который надругался над 29-летней девушкой. Пострадавшая сообщила, что водитель согласился подвезти ее от метро к дому. Но по дороге домой мужчина набросился на беззащитную: избил и изнасиловал.
Выяснилось, что подозреваемый ранее имел проблемы с законом. Мужчина уже был судим по статье за "изнасилование".
Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержанные активисты на первомае провели ночь в полиции.
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