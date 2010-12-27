Таксист изнасиловал пьяную петербурженку

Петербургский таксист набросился на пьяную девушку во время того, как вез ее домой.

В Санкт-Петербурге сотрудники полиции нашли пьяную девушку на улице, которая рассказала, что ее изнасиловал таксист, об этом сообщают СМИ.

Полицейским удалось задержать подозреваемого водителя, который надругался над 29-летней девушкой. Пострадавшая сообщила, что водитель согласился подвезти ее от метро к дому. Но по дороге домой мужчина набросился на беззащитную: избил и изнасиловал.

Выяснилось, что подозреваемый ранее имел проблемы с законом. Мужчина уже был судим по статье за "изнасилование".

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге задержанные активисты на первомае провели ночь в полиции.

Фото: Pixabay