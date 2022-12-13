В Гатчине с Павловского собора могут начать снимать леса к весне

Так, к концу весны объект освободят от строительных лесов.

В Гатчине специалисты ожидают завершения реставрационных работ в Павловском кафедральном соборе. Об этом рассказал глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой в Ленобласти.

Так, по его словам, к концу весны объект освободят от строительных лесов. Также первостепенно завершение работ в музей-усадьбе Щербова, в купеческом особняке в Новой Ладоге и в Выборгском замке.

Кроме этого, он заверил, что в этом году завершат работы на улице Красной в Шлиссельбурге. После ремонта там разместится региональный музей.

Ранее вход в Дворцовый парк в Гатчине станет платным с 29 апреля. Стоимость полного билета – 150 рублей, льготного – 70 рублей.

Фото: Викпедия / Monoklon.