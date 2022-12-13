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В Гатчине с Павловского собора могут начать снимать леса к весне
Сегодня, 21:51
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В Гатчине с Павловского собора могут начать снимать леса к весне

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Так, к концу весны объект освободят от строительных лесов.

В Гатчине специалисты ожидают завершения реставрационных работ в Павловском кафедральном соборе. Об этом рассказал глава комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой в Ленобласти. 

Так, по его словам, к концу весны объект освободят от строительных лесов. Также первостепенно завершение работ в музей-усадьбе Щербова, в купеческом особняке в Новой Ладоге и в Выборгском замке. 

Кроме этого, он заверил, что в этом году завершат работы на улице Красной в Шлиссельбурге. После ремонта там разместится региональный музей. 

Ранее вход в Дворцовый парк в Гатчине станет платным с 29 апреля. Стоимость полного билета – 150 рублей, льготного – 70 рублей.

Фото: Викпедия / Monoklon.

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Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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