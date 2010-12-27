В Гатчине пройдут выступления мастера японского искусства ракуго

Мероприятия проводятся по предложению Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге в рамках 16-го фестиваля «Японская осень в Санкт-Петербурге».

Во вторник, 8 октября, в Гатчине (Центральная городская библиотека имени А. И. Куприна) и в среду, 9 октября, в Выборге (МАУК "Библиотека А. Аалто") состоятся выступления мастера ракуго, японского искусства комичных представлений, Кацура Утадзо.

Мероприятия проводятся по предложению Генерального консульства Японии в Санкт-Петербурге в рамках 16-го фестиваля "Японская осень в Санкт-Петербурге".

Ракуго – традиционное японское искусство устного рассказа, сатирический театральный жанр, одно из наиболее популярных развлечений обычных граждан. История ракуго насчитывает около 400 лет. В Японии принято приглашать рассказчиков ракугока в школы выступать перед детьми, которые изучают традиционные искусства в рамках школьной программы.

Характерная особенность жанра – комическая развязка оти (буквально "падение"). Это остроумное завершение монолога, финальный каламбур. Во время выступления профессиональный рассказчик ракугока двигается, сопровождая рассказ жестами.

Из реквизита – только складной веер и небольшое полотенце для рук тэнугуи. Актер выступает один, кроме него на сцене никого нет. Без костюмов и декораций рассказчик должен увлечь слушателей повествованием.

Источник: пресс-служба ЛО