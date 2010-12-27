В Гатчине на видео сняли очередное избиение подростка

16-летний молодой человек избил проходящего мимо парня, который якобы не так посмотрел на его девушку.

Из города Гатчина поступила шокирующая новость об очередном избиении подростка.Об этом сообщает Мегаполис.

На берегу водоема в лесу 16-летний Николай отдыхал вместе со своими друзьями. Через некоторое время туда же купаться приехал 15-летний Кирилл. И по пути к пляжу, когда он проходил мимо компании, его взгляд чем-то не понравился Николаю. Позже он предъявил, что тот якобы не так взглянул на его подругу и тем самым обидел. Растерявшийся Кирилл даже не успел ничего понять,как ему нанесли несколько ударов подряд. После этого друзья нападавшего включили видео, чтобы снять извинения Кирилла. Во время видео чересчур жестокие побои не прекратились. Данный видеоролик уже появился в Сети. Правда, в конце "обиженная" девушка все же сжалилась над жертвой Николая и попросила больше его не трогать.

Николай уже разместил на своей странице видеообращение с извинениями и объяснениями своего поступка.

Ранее мы сообщали, что за расследованием вчерашнего избиения подростка в Гатчине будет следить Бастрыкин.

Фото: pixabay.com