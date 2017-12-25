СМИ сообщили о дефиците автомобильных номеров у ГИБДД Петербурга

По слухам, петербургскому ГИБДД не хватает новых номеров для транспортных средств.

В Санкт-Петербурге и Ленинградской области назревает нехватка материалов для замены автомобильных номеров. Об этом сообщает портал 47news. Издание раздобыло информацию о закрытом указании региональных МРЭО ГИБДД. Якобы межрайонные регистрационно-экзаменационные отделы попросили некоторое время не придираться к состоянию автомобильных номеров. Причиной такой просьбы, по непроверенной информации, стал дефицит табличек для замены у государства.

Если информация СМИ правдива, то большинству водителей города не придется менять номера, даже если они износились или пришли в негодность по другой причине. Журналисты утверждают, что ГИБДД могла просто не закупить в нужное время партию номеров для этих целей. В ведомстве сообщение 47news пока что не прокомментировали.

Фото: Piter.TV