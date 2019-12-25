В "Фонде друзей Балтийской нерпы" появился новый подопечный

Обычно в июле в центры редко попадают нерпята, к этому времени они успевают окрепнуть и ни в чьей помощи не нуждаются.

В Центр изучения и сохранения морских млекопитающих, который находится на территории ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" в поселке Репино поступил новый подопечный. На берегу Ладожского озера местные жители обнаружили сильно ослабленного детеныша ладожской кольчатой нерпы. Об этом сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга".

Добровольцы оперативно доставили погибающее животное для дальнейшего лечения и реабилитации. При этом в июле обычно в центры редко попадают нерпята, к этому времени они успевают окрепнуть и ни в чьей помощи не нуждаются. Однако, нерпочка с берега Ладоги оказалась больным животным, которое не смогло охотиться. У детеныша есть ранки, наблюдаются хрипы и свист в легких, а также повышенная температура тела. Зоологи поместили животное в карантинный бокс и занимаются его лечением.

После лечения и реабилитации нерпа сможет присоединиться к очередным "выпускникам" и вернуться в дикую природу.

Ранее нерпа Шлиссик не захотел уплывать от людей.

Фото: ВК/ Спасение тюленей 699-23-99 (архивное фото)