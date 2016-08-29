В Финском заливе нашли тело женщины

В Красносельском районе Петербурга сотрудники МЧС нашли тело утопленницы.

Вечером 25 июля в Финском заливе утонула женщина. Трагедия произошла на пересечении Ленинского проспекта и Балтийского бульвара.

Нашли тело в 19.50 женщине было около 38 лет говорят, сообщает очевидец происшествия.

Как сообщают очевидцы, женщина вместе с друзьями отдыхала на берегу, немного выпивала, потом пошла купаться.

Когда произошла трагедия, то на место экстренно выехали спасатели и медики, но спасти пострадавшую не удалось.

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Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/ВК