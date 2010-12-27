К озеру в Полюстровском парке приехала поисково-спасательная служба и реанимация

Очевидцы сообщают об утонувшей пьяной женщине.

Сегодня днем на озере в Полюстровском парке разыгралась очередная трагедия. Очевидцы сообщают, что утонула пьяная женщина. На место происшествия приехала поисково-спасательная служба и реанимация. Тревожные фотографии появились в социальных сетях.

За последний месяц в Петербурге утонул ни один десяток человек. Каждый день в сети появляется информация об умерших. Сотрудники МЧС просят горожан быть предельно осторожными во время отдыха на воде и дают несколько советов по безопасности.

Фото: Мегаполис