Спасатели бьют тревогу: за минувшие сутки утонули три петербуржца

Тройная трагедия разыгралась на Верхнем Суздальском озере.

Накануне вечером на Верхнем Суздальском озере утонули три петербуржца. Прибывшие на место происшествия спасатели оперативно извлекли из воды тела, однако помочь мужчинам так и не смогли. В настоящий момент сотрудники правоохранительных органов пытаются выяснить, почему петербуржцы не смогли выплыть. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по СПб.

В сети каждый день появляются новости об утонувших людях. В связи с этим специалисты в очередной раз призывают горожан быть предельно осторожными во время отдыха на воде. Сотрудники МЧС дают несколько советов по тому, как предотвратить трагедию.

В первую очередь спасатели не рекомендуют купаться в нетрезвом виде и нырять в незнакомых местах. Отдыхающим не советуют заплывать далеко и устраивать в воде игры. Кроме того, горожан просят не оставлять без присмотра детей и купаться только в специально отведенных местах. В случае если в воде свело судорогой ногу, необходимо взяться рукой за пальцы и сильно потянуть ступню на себя.

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