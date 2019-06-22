В Финском заливе горел заброшенный форт

Предварительно, никто не пострадал.

В Кронштадтском районе вечером 3 августа произошел пожар. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Информация о возгорании в пятом Северном форте поступила на пульт спасателей в 20:55. В одноэтажной, бесхозной постройке размером 2,5х5 метров полыхало на площади 10 "квадратов". В 21:55 огонь был потушен.

Предварительно, никто не пострадал. К ликвидации пожара привлекались 10 человек личного состава МЧС и две единицы техники. Обстоятельства произошедшего уточняются.

Ранее на Piter.TV: в квартирном пожаре на проспекте Обуховской Обороны пострадала женщина.

Видео: Telegram / Петербург с огоньком