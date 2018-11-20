В Филиппинах родился поросенок с двумя головами и тремя глазами

Такая мутация может происходить, если два эмбриона в утробе не разделяются до конца. Тогда у особи развиваются два головных мозга при единых системах дыхания и пищеварения.

На Филиппинах родился поросенок с двумя головами, двумя носами и тремя глазами. Ему дали имя Мара Клара (Mara Clara). Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хозяйка рассказала, что она была очень удивлена появлению такого животного. Однако, она сказала, что будет заботиться о ней с должным вниманием, потому что эта хрюшка уникальна.

Такая мутация называется полицефалия. Она встречается у пресмыкающихся, млекопитающих и иногда у человека. Если два эмбриона в утробе не разделяются до конца, у особи развиваются два головных мозга при единых системах дыхания и пищеварения. Зачастую такие мутанты погибают вскоре после рождения, но бывают и исключения.

Фото и видео: Daily Mail