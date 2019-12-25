От спонсора Лиги чемпионов "Газпрома" потребовали объяснить расистские шутки на НТВ

Причиной стала пародия на Обаму, которая вышла в эфире программы Тиграна Кеосаяна "Международная пилорама".

Представители организации "Футбол против расизма в Европе" (FARE) раскритиковали скандальный эфир программы Тиграна Кеосаяна "Международная пилорама", которая выходит на НТВ. Они потребовали от спонсора Лиги чемпионов "Газпрома", в холдинг которого входит телеканал, объяснений по поводу расистских шуток. Об этом пишет The Times.

Новый выпуск сатирической программы вышел на НТВ 28 ноября. В нем была пародия на бывшего президента США Барака Обаму. Экс-лидера Америки сыграла женщина, вымазанная темной краской. Она исполнила некогда популярный хит Пьера Нарцисса "Я шоколадный заяц".

По мнению представителей FARE, скандальная передача и шутки, которые в ней присутствуют, могут поставить в неловкое положение УЕФА, который проводит акции, направленные на борьбу с расизмом.

От "Газпрома", как от спонсора крупнейшего клубного турнира в мировом футболе, потребовали выступить с заявлением и пообещать, что подобный акт расизма не повторится.

Ранее по поводу пародии на Обаму высказался Пьер Нарцисс.

Фото: скриншот из программы "Международная пилорама" на НТВ