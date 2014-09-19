  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Эстонии запретили полеты в районе некоторых участков границы с РФ "из-за БПЛА"
Сегодня, 11:39
144
lesjasap Добавить в Яндекс.Новости

0 0

Ранее аналогичный запрет авиавласти Таллина вводили в начале месяца до 12 апреля. 

Авиационные власти в Эстонии снова запретили полеты самолетов в районе некоторых участков государственной  границы с Россией "из-за активности беспилотных летательных аппаратов". Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился собственный источник в диспетчерской службе района полетной информации "Таллин". Эта прибалтийская структура отвечает за воздушный трафик над небом европейской страны.

Временная зона ограниченного доступа определена над рядом участков воздушного пространства, в том числе в районе границы с Россией и Латвией, из-за активности беспилотных летательных аппаратов.

собеседник СМИ

Эксперт добавил, что теперь всем самолетам запрещены вход и нахождение в установленной зоне без разрешения, выданной местной полицией или пограничной службой. Исключением из этого запрета являются  такие полеты, в том числе и БПЛА, которые санкционированы правоохранительными структурами Эстонии. Ориентировочно запрет будет действовать до 14 мая.

Фото: pxhere.com

Теги: прибалтика, эстония
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии