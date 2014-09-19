В Эстонии запретили полеты в районе некоторых участков границы с РФ "из-за БПЛА"

Ранее аналогичный запрет авиавласти Таллина вводили в начале месяца до 12 апреля.

Авиационные власти в Эстонии снова запретили полеты самолетов в районе некоторых участков государственной границы с Россией "из-за активности беспилотных летательных аппаратов". Соответствующими данными с журналистами информационного агентства "ТАСС" поделился собственный источник в диспетчерской службе района полетной информации "Таллин". Эта прибалтийская структура отвечает за воздушный трафик над небом европейской страны.

Временная зона ограниченного доступа определена над рядом участков воздушного пространства, в том числе в районе границы с Россией и Латвией, из-за активности беспилотных летательных аппаратов. собеседник СМИ

Эксперт добавил, что теперь всем самолетам запрещены вход и нахождение в установленной зоне без разрешения, выданной местной полицией или пограничной службой. Исключением из этого запрета являются такие полеты, в том числе и БПЛА, которые санкционированы правоохранительными структурами Эстонии. Ориентировочно запрет будет действовать до 14 мая.

