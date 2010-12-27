В Эрмитаже выставят 80 картин из Лейденской коллекции

Посетители музея смогут увидеть работы Рембрандта, Вермеера, Леонардо да Винчи и других живописцев.

В сентябре этого года в Эрмитаже откроется выставка "Эпоха Рембрандта и Вермеера. Шедевры Лейденской коллекции". Посетители музея смогут увидеть 80 картин из частных собраний голландской живописи XVII века и эрмитажной коллекции. Об этом сообщил главный специалист Эрмитажа по голландскому искусству Ирина Соколова.

В экспозицию войдут 12 произведений Рембрандта. Кроме того, выставку украсят работы Франса Халса и Иоханнеса Вермеера, а также учеников Рембрандта — Фердинанда Бола и Говерта Флинка. В сентябре посетители Эрмитажа смогут полюбоваться на рисунок Леонардо да Винчи "Голова медведя".

Лейденская коллекция была названа в честь нидерландского города Лейден, в котором родился Рембрандт. Она была основана в 2003 году Томасом Капланом и его женой Дафной Реканати-Каплан и включает около 250 картин. Впервые работы из Лейденской коллекции были выставлены в Лувре в 2017 году. В 2018 картины увидят россияне.

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