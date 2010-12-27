В Эрмитаже выставят картину Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа"

Она появится в музее в последний день культурного форума.

В последний день VIII Петербургского международного культурного форума в Эрмитаже представят картину Боттичелли из Галерей Уффици "Мадонна делла Лоджиа". Произведение искусства будет находится в петербургском музее с 17 ноября по 16 февраля в зале Леонардо Да Винчи. Об этом сообщил ТАСС.

Как отметили на форуме, показ полотна станет важным событием в секции "Музеи и выставочные проекты".

Напомним, что во время ПМКФ горожане могут бесплатно посещать 39 городских музеев, среди которых находится и Эрмитаж.

Ранее мы сообщали, что во время Культурного форума Мединский признался, что "Фонд Кино" не справляется со своей функцией.

Фото: Le Gallerie degli Uffizi