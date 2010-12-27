  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Эрмитаже выставят картину Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа"
Сегодня, 16:55
75
arteliseev

В Эрмитаже выставят картину Сандро Боттичелли "Мадонна делла Лоджиа"

0 0

Она появится в музее в последний день культурного форума.

В последний день VIII Петербургского международного культурного форума в Эрмитаже представят картину Боттичелли из Галерей Уффици "Мадонна делла Лоджиа".  Произведение искусства будет находится в петербургском музее с 17 ноября по 16 февраля в зале Леонардо Да Винчи. Об этом сообщил ТАСС.

Как отметили на форуме, показ полотна станет важным событием в секции "Музеи и выставочные проекты". 

Напомним, что во время ПМКФ горожане могут бесплатно посещать 39 городских музеев, среди которых находится и Эрмитаж. 

Ранее мы сообщали, что во время Культурного форума Мединский признался, что "Фонд Кино" не справляется со своей функцией.

Фото: Le Gallerie degli Uffizi

Теги:
Категории: Лента новостей, Картина дня, Новости СПб, Культура,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии