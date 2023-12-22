В Ереване проходит шествие с требованием отставки Пашиняна

Полиция уже провела несколько задержаний.

В Ереване проходит шествие с требованием отставки премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Об этом сообщает "РИА Новости".

Утром 27 мая на улицы Еревана вышли участники акции протеста, которую возглавляет глава Тавушской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Баграт Галстанян. Шествие началось с перекрестка улицы Абовяна и проспекта Саят-Новы. Полиция уже провела несколько задержаний. Отметим, что в Ереване с начала мая проходят акции протеста в связи с процессом делимитации границы с Азербайджаном и передачи азербайджанской стороне ряда приграничных территорий.

Ранее мы сообщали, что на севере Армении эвакуировали более 200 человек из-за наводнения.

Видео: Telegram / Mika Badalyan