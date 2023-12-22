  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:43
149
d_s_sarkisov Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

На севере Армении эвакуировали более 200 человек из-за наводнения

0 0

К спасательным работам привлечены свыше 300 человек.

На севере Армении эвакуировали более 200 человек из-за наводнения. Об этом сообщили в спасательной службе МВД страны.

В результате выхода из берегов реки Дебед на севере Армении были разрушены дороги и мосты. По предварительным данным, из опасных районов были эвакуированы 232 гражданина. 62 из них эвакуировали из города Ташир. К спасательным работам привлечены свыше 300 человек.

Ранее мы сообщали, что наводнение разрушило мосты и дороги на севере Армении.

Видео: Соцсети

Теги: армения, наводнение, эвакуация
Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии