В Екатеринбурге после взрыва остановлен один из котлов

Взрыв произошел после запуска котла.

В Екатеринбурге один из котлов был остановлен после взрыва. Как пишут "Известия", остальные три продолжают работать в штатном режиме, в теплоснабжении перебоев нет.

Отмечается, что после запуска котла произошел взрыв в котельной в Екатеринбурге. Людей в тот момент в помещении не находилось, так как запускается он дистанционно. В пресс-службе ГУ МЧС России по Свердловской области подтвердили информацию, что пострадавших нет.

По сообщениям очевидцев, у них после взрыва заложило уши. Они отметили, что труб поднимался красный пар.

Ранее мы писали, что аноним пригрозил устроить стрельбу в петербургской гимназии.

Видео: Telegram / Ural Mash

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