На Невском, 70 представлены 50 фотографий, сделанных подростками во время поездки на Соловки в 2017 и 2018 годах.

В Доме журналиста открылась фотовыставка "Путь героя". Ее организатором стал общественный благотворительный фонд "Родительский мост".

Уже 30 лет специалисты фонда помогают обрести семью детям, оставшимся без родителей. С 2015 года педагоги проводят выездной реабилитационный летний лагерь для приемных детей-подростков. На выставке представлены 50 фотографий, сделанных подростками во время поездки на Соловки в 2017 и 2018 годах.

Из палаточного лагеря ребята вместе с педагогом отправлялись в походы на дальние расстояния. Они посетили Секирную гору, большую соловецкую дамбу и переговорный камень. В лагере ребята и педагоги жили около 12 дней.

Самое, наверное, важное, что детям, судя по этим фотографиям, хорошо в таком лагере, что они действительно открывают что-то для себя новое, что они имеют возможность путешествовать без родителей. Светлана Агапитова, уполномоченный по правам ребенка в Санкт-Петербурге.

Каждый снимок на выставке сопровождает рассказ автора и впечатлениях от поездки. В походе не обошлось без веселых проделок. Подростки иногда шутили, но всегда старались не подводить наставников. Выставка работает с 15 мая по 15 июня. Все фотографии представлены на втором этаже, в выставочных залах Дома журналиста.

Александра Мелих, Виталий Швайков, специально для Piter.TV

Видео и фото: Piter.TV