В Доме книги Марина Голубицкая представила книгу "Два писателя, или Ключи от чердака"

Роман о культурном Екатеринбурге конца 90-х годов, написан в жанре автофикшн, где реальные события и герои переплетаются с вымышленными.

В центре Петербурга 12 декабря в Доме книги прошли презентация романа "Два писателя, или Ключи от чердака" и встреча с его автором Мариной Голубицкой. Это книга о культурном Екатеринбурге конца 90-х годов, которая написана в жанре автофикшн, где реальные события и герои переплетаются с вымышленными.

В понедельник вечером в зале Дома книги собрались читатели, многочисленные друзья, одноклассники и даже герои книги. Марина Голубицкая рассказала, что ранее произведение частично публиковалось в журнале, и только недавно вышло самостоятельной книгой.

Я начинала писать текст 20 лет назад, это было такое "захлебывающееся" повествование, когда находишься внутри события и только смотришь, как это все вокруг тебя пролетает. Ты записываешь и рассказываешь, как ребенок, размахивая руками. Мне не нравился текст, мне хотелось его осмыслить и переделать. Два года назад я села за текст снова. При работе над книгой я совсем не меняла своих впечатлений и характеры главных героев. Я не стала ничего приглаживать и причесывать. Я меняла структуру, отсекала лишнее Марина Голубицкая

Роман посвящен реальному человеку екатеринбургскому писателю Александру Верникову, который и стал прототипом главного героя книги — Игоря Чмутова. Это история о любви, о творчестве, о людях, которые повстречались на пути, которые казались, и прекрасными, и ужасными. Почти все герои книги выступают под вымышленными именами, но есть в ней и реальные люди. Например, драматург Николай Коляда и поэт Борис Рыжий. Главная героиня романа — женщина, ее альтер эго – конечно же автор. У героини есть любимая семья и интересная работа, и дела идут свои чередом. Но однажды в ее жизнь врываются харизматичные и вдохновляющие люди. Этот роман собран из воспоминаний о сложном и творческом духе 90-х, о местах Екатеринбурга и тех, кто создавал культурную и общественную жизнь города.

На презентации Марина Голубицкая рассказала, как появилось название книги. Ее героиня неоднократно вручает разные ключи от своего "чердака" разным персонажам. Она увлекается, то одним, то другим, то она хочет быть великим ученым, то ее заинтересовало творчество – это и есть ключи.

Это родилось из высказывания управдома, которая почему-то решила, что я даю ключи от чердака кому попало и поэтому у меня протекает потолок. Я совершенно не знала, что делать с этой фразой. Я спросила, почему постоянно течет потолок, его же только что чинили. Она ответила: "Нечего, прикрываясь высоким именем, давать кому попало ключи от чердака". Я застыла и думаю: "А каким именем я прикрываюсь и зачем кому-нибудь эти ключи даю?" Марина Голубицкая

Книга разбита на небольшие главы, которые легко читаются. Роман не оставит равнодушным тех, кто хочет окунуться в эпоху вечной молодости и свободы, вспомнить это непростое и интересное время. Роман "Два писателя, или Ключи от чердака" можно приобрести в Доме Книги в Петербурге и электронных книжных магазинах.

Фото: Piter.tv

