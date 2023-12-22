Управлять роботом можно через мобильное приложение и пульт.

Компания Tecno представила инновационного робота-собаку Dynamic 1. Разработку презентовали на выставке MWC Barcelona 2024.

Роботизированная собака оснащена крутящим моментом 45 Н·м и продвинутой системой охлаждения. С их помощью робот может подниматься по лестнице и выполнять различные команды. Также к новинке добавили четыре AI-микрофона, чтобы устройство распознавало голос. Управлять Dynamic 1 можно через мобильное приложение и пульт.

Робот оснащен встроенной флеш-памяти размером 64 ГБ, технологией Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2. Аккумулятор на 15 000 мАч обеспечивает до 90 минут автономной работы. Цена Dynamic 1 пока не сообщается.

Ранее мы сообщали, что Tesla показала человекоподобного робота Optimus второго поколения.

Видео: YouTube / TECNO Mobile Nigeria