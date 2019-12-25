В Доме Зингера 12 декабря Марина Голубицкая представит роман о жизни в конце 90-х

Автор расскажет, как обычная советская женщина, идущая по проторенному пути, превратилась в писательницу.

В понедельник, 12 декабря, в "Доме Книги" состоится презентация романа "Два писателя, или Ключи от чердака". Ее представит автор произведения Марина Голубицкая.

Книга написана в жанре "автофикшн", в ней реальные события и герои переплетаются с вымышленными. Сюжет о любви и творчестве разворачивается на фоне конца 90-х –начала нулевых годов, в период, когда культуру формируют драматург Николай Коляда, поэт Борис Рыжий, объединения писателей и художников.

Действие происходит в Екатеринбурге. Главная героиня романа – счастливая женщина, у которой есть любимая семья и интересная работа, и дела идут свои чередом. Но однажды в ее жизнь врываются харизматичные и вдохновляющие люди, которые влияют на мировосприятие женщины. Героиня романа оказывается в центре жизни местной богемы и не хочет возвращаться к повседневным будням. В ней зарождается желание творить.

Альтер эго героини — это, конечно же, автор. Я в некоторых вопросах ставлю дистанцию: это не совсем я, я так не думаю. Простите, мои подруги, друзья, и прочие люди, которые встретились на пути, что я вас описала, может быть, смешными, шаржированными, не такими, как вы видите себя со стороны. В этом смысле я говорю: "это не я, это героиня". Во всех других отношениях, я рассказываю историю, которую пережила сама. рассказала автор книги Марина Голубицкая.

Все желающие могут прийти на творческую встречу с писателем Мариной Голубицкой и узнать историю создания книги. Презентация начнется в "Доме Книги" в 19:00.

Фото: предоставлено организаторами