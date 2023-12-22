В ДТП на дороге Красное Село – Гатчина – Павловск пострадал водитель

Иномарка "Шкода" врезалась в грузовик "Мерседес".

Накануне, 30 января, в Гатчинском произошло ДТП, в котором пострадал автомобилист. Об этом сообщили в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Инцидент произошел около 19:10 на 13 километре автодороги "Красное Село – Гатчина – Павловск". Иномарка "Шкода" врезалась в грузовик "Мерседес", который ехал во встречном направлении. Водитель, управлявший легковушкой, серьезно пострадал. В результате случившегося 54-летнего мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

За рулем второй машины находился 52-летний житель Петербурга. Он отделался испугом и синяками.

Подробности случившегося устанавливаются. Проводится проверка.

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Фото: Piter.tv