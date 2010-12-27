В ДТП на Звездной улице скончался пешеход

Мужчины переходили дорогу вне пешеходного перехода.

Пешеход погиб после аварии с автобусом Московском районе. ДТП произошло 11 ноября около 17:35 на Звездной улице, 12. Об этом сообщил отдел пропаганды УГИБДД по Петербургу и Ленобласти.

По предварительной информации, два пешехода попали под колеса автобуса, за рулем находится мужчина 1954-го года рождения. ДТП случилось вне зоны пешеходного перехода. Мужчина лет 45 получил тяжелые травмы, другой мужчина на вид 35 лет скончался на месте.

По факту ДТП ведется проверка, сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"