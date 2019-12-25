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В ДТП на Витебском проспекте пострадали три человека
Сегодня, 22:10
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nadezhda_sib

В ДТП на Витебском проспекте пострадали три человека

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Все пострадавшие находились в салоне автомобиля.

Иномарка врезалась в бордюрный камень, в результате чего пострадали три человека. Об этом сообщила пресс-служба УГИБДД по Петербургу и области.

По предварительной информации, инцидент произошел 3 апреля около 20:15 по адресу Витебский проспект, 22. Водитель "Хендэ" 1988-го года рождения наехал на бордюрный камень. 

В ДТП пострадали трое пассажиров. Мужчина 1971-го года рождения получили тяжелые травмы, мужчина на вид лет 40 ― травмы средней степени тяжести.

По факту случившегося проводится проверка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на мосту КАД через реку Лубья перекроют две полосы на месяц.

Фото: pixabay.com 

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Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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