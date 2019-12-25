На мосту КАД через реку Лубья перекроют две полосы на месяц

На этот период на участке будет действовать ограничение скорость для движения транспорта.

Петербургских водителей предупредили о том, что на мосту КАД через реку Лубья на месяц перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Мост расположен между транспортными развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе. Там будут вестись работы по замене трех деформационных швов, ликвидации дефектов дорожного покрытия с локальной заменой гидроизоляции и восстановлением защитного слоя бетона на мосту. Они будут проходить в круглосуточном режиме.

С 5 по 15 апреля будет перекрыта третья и четвертая полосы, а с 16 по 30 апреля работы будут идти на первой, второй полосе и полосе безопасности. В связи с этим скоростной режим на участке будет ограничен до 50 км/час.

Водителей проинформируют с помощью установки временных дорожных знаков, водоналивных барьеров, ограждающих место производства работ и световой сигнализации.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петроградском районе на автомобиль рухнул дорожный знак.

Фото: pixabay.com