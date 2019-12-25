На мосту КАД через реку Лубья перекроют две полосы на месяц

Петербургских водителей предупредили о том, что на мосту КАД через реку Лубья на месяц перекроют две полосы движения. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".
Мост расположен между транспортными развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе. Там будут вестись работы по замене трех деформационных швов, ликвидации дефектов дорожного покрытия с локальной заменой гидроизоляции и восстановлением защитного слоя бетона на мосту. Они будут проходить в круглосуточном режиме.
С 5 по 15 апреля будет перекрыта третья и четвертая полосы, а с 16 по 30 апреля работы будут идти на первой, второй полосе и полосе безопасности. В связи с этим скоростной режим на участке будет ограничен до 50 км/час.
Водителей проинформируют с помощью установки временных дорожных знаков, водоналивных барьеров, ограждающих место производства работ и световой сигнализации.
Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петроградском районе на автомобиль рухнул дорожный знак.
Фото: pixabay.com
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