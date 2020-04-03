В Петроградском районе на автомобиль рухнул дорожный знак

Штормовой ветер не пожалел много автомобилей по всему городу 3 апреля.

Днем в пятницу, 3 апреля, разгул стихии в Петроградском районе зафиксировала камера наблюдения. На перекрестке улиц Медиков и Профессора Попова на парковке в первом часу дня из-за шквалистого ветра на легковой автомобиль упал дорожный знак. На камеры попал момент падения и ликвидация последствий ЧП. Знак, рухнувший на машину, просто отбросили подальше.

Человеческих жертв в результате происшествия не оказалось.

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Видео: Piter.tv