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В ДТП на Тучковом мосту положили светофор
Сегодня, 14:19
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nadiputintseva
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В ДТП на Тучковом мосту положили светофор

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Водители жалуются на неправильную организацию движения.

Вечером 13 января две дорогостоящие иномарки не смогли поделить дорогу около Тучкова моста. В результате столкновения пострадал светофор, сообщили очевидцы.

Известно, что BMW и Jaguar столкнулись на пересечении Кадетской линии Васильевского острова и набережной Макарова. В результате аварии "немец" отлетел в светофор, который, кстати, продолжил исправно работать.

Автомобилисты отметили, что на данном участке часто случаются ДТП. По их версии это связано с недочетом в организации движения, так как во время зеленого сигнала с набережной, с Кадетской линии автомобили движутся наперерез.

В результате происшествия никто, кроме светофора не пострадал. 

Фото: Мегаполис

 

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Теги: дорожные новости спб , дтп , новости спб , происшетсвия
Категории: Новости СПб Происшествия ДТП

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