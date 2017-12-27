В ДТП на Тучковом мосту положили светофор

Водители жалуются на неправильную организацию движения.

Вечером 13 января две дорогостоящие иномарки не смогли поделить дорогу около Тучкова моста. В результате столкновения пострадал светофор, сообщили очевидцы.

Известно, что BMW и Jaguar столкнулись на пересечении Кадетской линии Васильевского острова и набережной Макарова. В результате аварии "немец" отлетел в светофор, который, кстати, продолжил исправно работать.

Автомобилисты отметили, что на данном участке часто случаются ДТП. По их версии это связано с недочетом в организации движения, так как во время зеленого сигнала с набережной, с Кадетской линии автомобили движутся наперерез.

В результате происшествия никто, кроме светофора не пострадал.

Фото: Мегаполис