После гибели женщины в ДТП на "Скандинавии" возбуждено уголовное дело

По факту аварии со смертельным исходом на трассе "Скандинваия", которое произошло накануне утром, возбудили уголовное дело. Об этом стало известно Piter.TV.
Напомним, по данным пресс-службы МВД по Петербургу и Ленобласти, ДТП случилось на 67-м км автодороги в районе посёлка Огоньки Выборгского района. 33-летний водитель BMW не справился с управлением и совершил наезд на препятствия с последующим съездом с кювет. В результате мужчина был госпитализирован, 39-летняя пассажирка авто погибла на месте, а ребёнок, находившийся в детском кресле на заднем сидении, доставлен в больницу в тяжёлом состоянии.
Установлено, что водитель привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД 34 раза за текущий год, штрафы оплачены. Мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. По факту аварии проводится проверка СУ УМВД России по Выборгскому району Ленобласти.
Ранее мы сообщили о том, что в результате ДТП на Красносельском шоссе пострадали три человека.
Фото: МВД
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