В ДНР к 20 годам колонии приговорили "азовца"* за покушение на убийство жителя Мариуполя

В момент совершения преступления обвиняемый нес дежурство в квартирах подъезда одного из жилых домов.

В ДНР к 20 годам колонии приговорили участника украинского националистического полка "Азов" за покушение на убийство жителя Мариуполя. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

По данным следствия, задержанный Вадим Гуменюк в составе организованной группы совершил преступления в рамках исполнения плана по удержанию Мариуполя путем блокирования выхода из него мирных жителей. В момент совершения преступления обвиняемый нес дежурство в квартирах подъезда одного из жилых домов. Сообщается, что он и группа иных лиц обстреляли автомобиль, в котором находился мирный житель.

Ранее мы сообщали, что в ДНР боевика "Азова"* приговорили к 22 годам колонии за убийство мирного жителя.

Видео: СК РФ

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