По предварительным данным, пострадавших нет.

В Чувашии загорелся газ после утечки на подземном газопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в Вурнарском районе около деревни Ямбахтино. Из-за утечки газа а подземном газопроводе произошел пожар. В его ликвидации задействовано четыре единицы пожарной техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Свердловской области на трассе загорелся автобус.

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