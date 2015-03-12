В Чувашии загорелся газ после утечки на подземном газопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
Инцидент произошел в Вурнарском районе около деревни Ямбахтино. Из-за утечки газа а подземном газопроводе произошел пожар. В его ликвидации задействовано четыре единицы пожарной техники. По предварительным данным, пострадавших нет.
Ранее мы сообщали, что в Свердловской области на трассе загорелся автобус.
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