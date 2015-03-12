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В Чувашии загорелся газ после утечки на подземном газопроводе

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По предварительным данным, пострадавших нет.

В Чувашии загорелся газ после утечки на подземном газопроводе. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.

Инцидент произошел в Вурнарском районе около деревни Ямбахтино. Из-за утечки газа а подземном газопроводе произошел пожар. В его ликвидации задействовано четыре единицы пожарной техники. По предварительным данным, пострадавших нет.

Ранее мы сообщали, что в Свердловской области на трассе загорелся автобус.

Видео: Telegram / Раньше всех. Ну почти

Теги: газ, газопровод, пожар, чувашия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар,

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