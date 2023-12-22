В Челябинской области из-за пьяного машиниста столкнулись два поезда

Сейчас машинист тепловоза задержан.

Два железнодорожных состава столкнулись на территории Челябинской области. Соответствующей информацией с подписчиками поделились авторы Telegram-канал Baza. В СМИ отметили, что участниками аварии стал грузовой поезд и тепловоз. Инцидент произошел вечером 12 февраля. На данный момент установлено, что машинист тепловоза нарушил правила движения и проехал на запрещающий сигнал светофора. Предположительно, он находился в состоянии алкогольного опьянения. Экспертиза показала, что в крови у машиниста тепловоза было 1,08 промилле алкоголя. В результате транспортное средство столкнулось с грузовым составом. С рельс сошли несколько вагонов. В настоящее время подозреваемый задержан.

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Фото и видео: Telegram / BAZA