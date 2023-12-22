Легковушка упала на лёд Охты рядом с Комаровским мостом

В настоящее время обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Во вторник, 13 февраля, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла нестандартная авария. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети "ВКонтакте".

Установлено, что легковой автомобиль упал в реку Охта возле Комаровского моста на Красногвардейской площади.

В настоящее время обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Невском проспекте столкнулись три автомобиля.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Леонид Мошников)