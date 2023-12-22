Легковушка упала на лёд Охты рядом с Комаровским мостом

Во вторник, 13 февраля, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла нестандартная авария. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети "ВКонтакте".
Установлено, что легковой автомобиль упал в реку Охта возле Комаровского моста на Красногвардейской площади.
В настоящее время обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.
Ранее мы сообщили о том, что на Невском проспекте столкнулись три автомобиля.
Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Леонид Мошников)
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