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Легковушка упала на лёд Охты рядом с Комаровским мостом
Сегодня, 8:07
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Легковушка упала на лёд Охты рядом с Комаровским мостом

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В настоящее время обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Во вторник, 13 февраля, в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга произошла нестандартная авария. Об этом сообщают очевидцы в социальной сети "ВКонтакте".

Установлено, что легковой автомобиль упал в реку Охта возле Комаровского моста на Красногвардейской площади.

В настоящее время обстоятельства произошедшего ДТП выясняются.

Ранее мы сообщили о том, что на Невском проспекте столкнулись три автомобиля.

Фото:  ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб (Леонид Мошников)

Теги: охта, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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