В Челябинске парень убил девушку за отказ выйти замуж

Парень в подъезде изрезал возлюбленную ножом.

В Челябинске закончился суд над 24-летним мужчиной, который убил возлюбленную.

РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Челябинска сообщает, что 24-летнему мужчине вынесен приговор за убийство 22-летней девушке. Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 9 лет и 6 месяцев с отбыванием в колонии строгого режима.

Также суд постановил в пользу родителей девушки взыскать по 700 тысяч рублей каждому в счет возмещения причиненного морального вреда и 88 700 рублей затраченные на погребение.

Следствием и судом установлено, что в ноябре 2018 года в подъезде дома молодой мужчина нанес множественные ножевые ранения своей девушке. Как удалось установить, в тот роковой день парень сделал возлюбленной предложение о замужестве и получил отказ.

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