Под Анапой на пляже в песке погиб 8-летний мальчик

В районе станицы Благовещенской под Анапой погиб в песке 8-летний мальчик.
Региональные следственные органы СКР по Краснодарскому краю сообщают, что по факту гибели 8-летнего ребенка возбуждено уголовное дело. По версии следствия, семья отдыхала на море в палатке в районе станицы Благовещенской в Анапском районе Кубани.
Утром 30 июня дети пошли играть на пляж без взрослых. 8-летний мальчик встал на дно ямы, которую накануне выкопали с братом. В этот момент произошло обрушение стен ямы, и мальчика засыпало песком. Брат сообщил родителям, которые вытащили сына из ямы и вызвали скорую. Но ребенок погиб от удушения.
Расследование уголовного дела продолжается.
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Фото: pixabay.com
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