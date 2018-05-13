В Челябинске куница перебудила половину дома

В соцсетях появилось видео от жителей Челябинска, которые утром 13 мая проснулись не от будильника, а от громкого карканья ворон. Как выяснилось, виной всему стала куница.

Маленькую хищницу заметили в Металлургическом районе Челябинска. Куница залезла на дерево, видимо, чтобы разворотить вороньи гнезда, но пернатые ее заметили и своим карканьем разбудили всех жителей рядом стоящего дома.

Вот эта наглая, голодная мордаха, разворошила сегодня в 5 утра сорочье царство, тем самым перебудив половину дома. Пользователь сообщества "Подслушано ЧМЗ" Ольга Волкова

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на улицах Петрозаводска были замечены дикие кабаны.