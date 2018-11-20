В Чечне умерла самая пожилая россиянка в возрасте 130-ти лет

У нее упало сердечное давление и ее не смогли спасти.

Самая пожилая россиянка, которой в этом году исполнилось 130 лет, Кока Истамбулова скончалась в Чечне. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ее внука Ильяса Абубакарова.

Ранее, в конце января в Баксанском районе Кабардино-Балкарии скончалась самая пожилая, по версии Книги рекордов России, жительница страны Нану Шаова. Ей было 129 лет. Кока Истамбулова не была зарегистрирована в Книге рекордов, но в Пенсионном фонде подтвердили, что женщина родилась в 1889 году. У нее есть паспорт, но в нем написан только год, но нет числа и месяца. Женщина до конца жизни имела хорошую память, передвигалась под руку и стала плохо видеть совсем недавно.

Бабушка ни на что не жаловалась, мы, как всегда, поужинали, она шутила, разговаривала. Потом ей неожиданно стало плохо, жаловалась на боль в груди, вызвали врача, сказали, что упало сердечное давление, сделали уколы. Но спасти не смогли. Ильяс Абубакаров

Женщину похоронили на кладбище в селе Братское. У Коки остались пять внуков и 16 правнуков, все ее дети уже умерли.

Фото: РИА Новости