В Центробанке рассказали об изменении дизайна 100-рублевой банкноты

Обновленные "сторублевки" будут выпущены в 2022 году.

Центробанк РФ разработал новый дизайн для купюр достоинством в сто рублей. Об этом пишет "Российская газеты" со ссылкой на зампреда Банка России Михаила Алексеева.

По его словам, обновленные дизайн будет включать в себя укрупненные цифры 100-рублевой банкноты и специальные рельефные метки. Также Алексеев отметил, что малому изменению подвергнется оттенок купюры. Размер "сторублевки" изменен не будет

Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция. Михаил Алексеев, зампред главы ЦБ

Напомним, в марте 2021 года СМИ сообщали, что будет изменены изображения на 100-рублевой купюре. На ней появятся столичные культурные объекты. Обновленные деньги планируется выпустить в оборот в 2022 году. В будущем также ЦБ изменит дизайн купюр номиналом в 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей.

Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что доверие к государственным криптовалютам будет выше, чем к частным.

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