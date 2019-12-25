В Центробанке рассказали об изменении дизайна 100-рублевой банкноты

Центробанк РФ разработал новый дизайн для купюр достоинством в сто рублей. Об этом пишет "Российская газеты" со ссылкой на зампреда Банка России Михаила Алексеева.
По его словам, обновленные дизайн будет включать в себя укрупненные цифры 100-рублевой банкноты и специальные рельефные метки. Также Алексеев отметил, что малому изменению подвергнется оттенок купюры. Размер "сторублевки" изменен не будет
Ассоциации с евро могут быть вызваны наличием крупных цифр, обозначающих номинал, и более ярким цветовым оформлением. Но это — общемировая тенденция.
Михаил Алексеев, зампред главы ЦБ
Напомним, в марте 2021 года СМИ сообщали, что будет изменены изображения на 100-рублевой купюре. На ней появятся столичные культурные объекты. Обновленные деньги планируется выпустить в оборот в 2022 году. В будущем также ЦБ изменит дизайн купюр номиналом в 10, 50, 500, 1000 и 5000 рублей.
Ранее заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что доверие к государственным криптовалютам будет выше, чем к частным.
Фото: pixabay.com
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