В Центральном районе полицейские устроили "охоту" на таксистов-нарушителей

В течение двух дней правоохранители проверили документы более 500 водителей.

В течение двух дней полицейские проверяли соблюдение правил пассажирских перевозок водителями такси. В результате профилактического рейда правоохранители остановили около 500 машин и выявили более 40 административных нарушений. Об этом 28 августа сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Центр Петербурга был выбран не случайно: именно здесь таксисты ведут активную деятельность из-за близости к вокзалу и наибольшего скопления туристов.

В результате проверки 27 и 28 августа правоохранители поместили более 20 автомобилей на специализированную стоянку. Около 20 водителей осуществляли предпринимательскую деятельность без лицензии. Некоторые таксисты работали при наличии неисправностей, с нарушениями миграционного законодательства, отсутствием необходимых документов и так далее.

Подобные профилактические рейды планируют проводить регулярно. Как отметили в пресс-службе, с начала 2019 года в Петербурге произошло более 130 ДТП с участием машин такси, имеющих лицензию.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что таксист попал в заложники и лишился своего автомобиля во Фрунзенском районе.

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти